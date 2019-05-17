Arçelik Atatürk Rallisi’nde Bir İlke İmza Atmayı Hedefliyor

Arçelik, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı vesilesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde, Kuzey Saha Komutanlığı koordinesinde ve TAYK organizasyonuyla, İstanbul – Samsun arasında düzenlenecek “Atatürk Rallisi” ne katılıyor.
Arçelik Yelken Takımı, 4 -12 Mayıs tarihlerinde yaklaşık 40 yelkenli teknenin çıkacağı ‘Atatürk Rallisi’ne merhum Mustafa V. Koç ‘un anısı olan Papili isimli tekneyle 16 -19 Mayıs tarihleri arasında dahil olacak.
Arçelik, Donanma filosu gemileriyle birlikte Bandırma Vapuru rotasını gerçekleştiren ilk yelkenli tekne olarak şirketin öncü ve liderlik vizyonunu denizlerimize taşımayı hedefliyor.
Yaklaşık 400 deniz mili, hava durumuna göre 48-60 saat sert olabilecek Karadeniz’de gerçekleştirilecek rotada, Arçelik Yelken ekibi takım ruhuyla kenetlenerek, zorlu milli mücadeleyi başlatan Atatürk ve milli mücadele şehitlerinin manevi değerini saygıyla anacak.
BANDIRMA VAPURU ROTASI:
16 Mayıs Perşembe
09.00 Bayrak Seremonisi-Kalamış Marina
10:00 Setur Kalamış Marina Çıkış
11:00 Çengelköy ‘de Donanma Filosu ile buluşma
14:00 Anadolu Feneri geçişiyle Karadeniz’e çıkış ve yelken seyri
19 Mayıs Pazar
05:00 Samsun’a varış
08:15 Donanma Töreni