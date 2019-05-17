Arçelik Atatürk Rallisi’nde Bir İlke İmza Atmayı Hedefliyor

Sektöründe öncü ve liderlik vizyonuyla faaliyet gösteren Arçelik, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak üzere 16-19 Mayıs’ta “Atatürk Rallisi” ne katılarak Bandırma Vapuru rotasını tarihi zamana uygun olarak gerçekleştiren ilk yelkenli tekne olmayı hedefliyor.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 17 Mayıs 2019 Cuma, 11:08

Arçelik, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı vesilesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde, Kuzey Saha Komutanlığı koordinesinde ve TAYK organizasyonuyla, İstanbul – Samsun arasında düzenlenecek “Atatürk Rallisi” ne katılıyor.

Arçelik Yelken Takımı, 4 -12 Mayıs tarihlerinde yaklaşık 40 yelkenli teknenin çıkacağı ‘Atatürk Rallisi’ne merhum Mustafa V. Koç ‘un anısı olan Papili isimli tekneyle 16 -19 Mayıs tarihleri arasında dahil olacak.

Arçelik, Donanma filosu gemileriyle birlikte Bandırma Vapuru rotasını gerçekleştiren ilk yelkenli tekne olarak şirketin öncü ve liderlik vizyonunu denizlerimize taşımayı hedefliyor.

Yaklaşık 400 deniz mili, hava durumuna göre 48-60 saat sert olabilecek Karadeniz’de gerçekleştirilecek rotada, Arçelik Yelken ekibi takım ruhuyla kenetlenerek, zorlu milli mücadeleyi başlatan Atatürk ve milli mücadele şehitlerinin manevi değerini saygıyla anacak.

BANDIRMA VAPURU ROTASI:

16 Mayıs Perşembe

09.00 Bayrak Seremonisi-Kalamış Marina

10:00 Setur Kalamış Marina Çıkış

11:00 Çengelköy ‘de Donanma Filosu ile buluşma

14:00 Anadolu Feneri geçişiyle Karadeniz’e çıkış ve yelken seyri

19 Mayıs Pazar

05:00 Samsun’a varış

08:15 Donanma Töreni

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