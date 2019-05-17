Kocaman itiraf!

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kasımpaşa maçında iki takımın da kendi oyununu kabul ettirmeye çalıştığı bir mücadele olduğunu söyledi.Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa’da Mustafa Denizli’nin ayrılmasıyla oyuncuların gerçekleşen değişiklikten dolayı yüksek bir enerji gösterdiğini vurgulayan Kocaman, “Maç öncesi çok tecrübeli bir antrenör Mustafa Denizli ayrıldı. Her takımda olduğu gibi oyuncular da olan değişiklikten dolayı enerji artışı olma ihtimali vardı. Bugünkü maçta da Kasımpaşa’nın son dönemdeki sıkıntılı periyodunu enerji artışıyla sona erme ihtimali gözüküyordu. Sezon sonuna gelinirken Kasımpaşa’nın sıralamadaki rahatlığı sebebiyle onlar için biraz itibar maçı gibi gözüküyordu. Kafamızda 6. sıradaki yerimizi korumak, son haftaya kazanarak girmek ve diğer taraftan da üzerimizdeki Malatyaspor’u acaba kazanırsak yakalar mıyız düşüncesi vardı. Dolayısıyla iki takım için de açık, kendi oyunlarını kabul ettirmeye çalıştıkları bir oyun oldu” şeklinde konuştu."KASIMPAŞA DAHA POZİSYONA GİREN TARAFTI”Kocaman, lacivert-beyazlı ekibin oyunun genelinde daha fazla pozisyona giren taraf olduğunu ifade ederek, “İki takımın oyun tarzından topun bizde olma ihtimali gözüküyordu. 10 - 15 dakika yüksek enerjiyle başladılar. Bu dönemi geçirdikten sonra kendi oyunumuzu yansıttık. Oyunun kontrolünü ele aldık. Bireysel toplarla, zaman zaman savunma arkasına atılan toplarla gelmeye çalıştılar. Öne geçtik geçtikten sonra kendi oyunumuzla bitirmeye çalıştık. İkinci yarı baskı kurmak istediler. Mutlaka 2’yi bulmamız gerekiyordu. İkinci yarının 5-10 dakikalık bölümünde sert geldiler. En sıcak atakların olduğu dönemde golü buldular. Oyunun kontrolünü biz ele aldık. Kendi tarafından baktığında Kasımpaşa daha fazla pozisyona giren taraftı. Bizim için en büyük eksik üçüncü bölgeye getirdiğimiz toplara son paslardaki tercihlerimiz ve hatalarımız. Zaman zaman da kalite düşüklüğümüz, maçın bizim adımıza beraberlik olmasına neden oldu” açıklamasını yaptı.KASIMPAŞA CEPHESİKasımpaşa Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, Konyaspor karşısında buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini ifade etti.Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Öztürk, mücadelede takımının son vuruşlardaki eksikliklerine dikkat çekerek, “Bizim için beraberlik de iyi bir sonuç diyebiliriz. Üretken bir takım seyrettiniz. Pozisyonları değerlendirebilseydik daha farklı bir skor olabilirdi. İlk yarı topa sahip olan taraftık. İkinci yarı Konyaspor’un üstünlüğü vardı. Onları iyi atlattığımızı düşünüyorum. Golü bulduk ve son vuruşları yapamadığımızdan dolayı da skor beraberlik oldu" şeklinde konuştu.(Bora Akyol - Ozan Buğra Koşar /İHA)