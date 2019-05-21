Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’a Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan jet yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşavirliği, Bakan Berat Albayrak ve Bakanlığın kulüplerin finansal süreçleriyle ilgili bir tasarrufunun bulunmadığını bildirdi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın futbol kulüplerinin finansal durumuna ilişkin, “Sayın Berat Albayrak ile görüştüm ve Türk futboluna önemli katkılar yapılacağını söyledi. İnşallah ay başında banka düzenlemeleriyle Türk futbolu rahat bir nefes alacak” şeklindeki sözlerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşavirliği’nden açıklama yapıldı.

Bakanlık Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Sayın Bakanımız Berat Albayrak’a atfen dile getirilen bu tür sözler doğru değildir. Bakanımızın ve Bakanlığımızın kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili bir tasarrufu ya da yönlendirmesi yoktur. Bu süreçler kulüpler ile ilgili bankalar arasında yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.

ALBAYRAK’TAN TRANSFER SÖZLERİ

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, TRT Spor'da katıldığı programda konuştu.

Transfer görüşmelerine başlayacaklarını aktaran Albayrak, “Şimdi herkes kimleri transfer edeceğiz diye mesajları atmaya başladı. Gözler hemen Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. İşler hiç bitmiyor. Aile ortamı ne zaman oluşursa şampiyonluk iddiası daha da artıyor. Biz birlik içinde olduk ve şampiyonluğa ulaştık. Transfer görüşmelerimiz olacak. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Lig bitmeden görüşmeler olmadı. Diagne'yi satmak gibi bir düşüncemiz henüz yok. Onyekuru çok kalmak istiyor. İki santrfor aldık ve kritik golleriyle şampiyon olduk. Hem Mitroglou hem Diagne. Feghouli de çok iyi oynadı. Bu sene daha hazırlıklı olacağız. Son dakikaya bırakmayacağız” dedi. (Sözcü)