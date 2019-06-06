Trabzon'da Ekrem İmamoğlu’na bayramlaşma ayıbı!

Trabzonspor Kulübü’nün geleneksel bayramlaşma töreni, her bayramın ikinci günü yapılır. Aynı şekilde kulüpten yapılan açıklamaya göre de bu yılki bayramlaşmanın ikinci gün gerçekleştirileceği duyuruldu. Ne var ki seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da memleketinde bayramlaşma günü olarak ikinci günü seçince trafik karıştı. İmamoğlu’nun olası bir bayramlaşma için Trabzonspor Kulübü’ne gitme ihtimali, başkan Ahmet Ağaoğlu’nu telaşlandırdı. Ve Ünal Karaman’ın yeni sözleşme imzalama töreni bahane edilerek bayramlaşma üçüncü güne ertelendi. Böylece Ekrem İmamoğlu’nun kulübe gitme ihtimali ortadan kaldırıldı.

Bu durum camia içerisinde büyük tepki yarattı. Trabzonspor’un siyaset üstü bir kurum olduğuna dikkat çeken camianın ileri gelenleri, “Her kulüp başkanının bir siyasi tercihi olabilir. Ancak Trabzonspor gibi büyük bir kulüp siyasetin zemini olamaz. Bayramlar dargınlıkların ortadan kaldırılması için bir fırsattır. Gönül isterdi ki her siyasi partiden insan kulübe bayramlaşma için davet edilsin. Trabzonspor siyasilerin barışmasına aracılık etsin. Maalesef sadece bir zihniyete hizmet eden bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Geleneksel olarak bayramın ikinci günü yapılan bayramlaşma törenini, Ekrem İmamoğlu bayramlaşmak için kulübe gelebilir diye Karaman’ı bahane ederek üçüncü güne erteleyebilirler. Ancak İmamoğlu’nun kalbindeki Trabzonspor aşkını silemezler. İşte size İmamoğlu farkıyla böyle cevap verir” dediler.