Berat Albayrak’tan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın “Bu forma 2010-2011 sezonunun formalarıymış. Yani şampiyon sezonun formalarını mı yapmışlar” yorumu FETÖ organizasyonu olan Şike Kumpası davası sırasında direnen Fenerbahçelileri kızdırdı.
TÜSİAD ESKİ BAŞKANINDAN TEPKİ
Görüntülerin ortaya çıkmasından dakikalar sonra geçen yılın TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olan Erol Bilecik tepki gösterdi.
Bilecik, Twitter hesabından “2010 - 2011 Sezonu Şampiyonu; - Son 17 maçta 16 galibiyet alan, - Son düdüğe kadar mücadeleyi bırakmayan, - Ezeli rakiplerini bileğinin gücü ve alnının teriyle mağlup eden @Fenerbahce'dir. Şampiyonluk kupamız müzemizde, herkesin ziyaretine açıktır” ifadelerini paylaştı.
Paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.