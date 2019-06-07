Berat Albayrak’tan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Kendisine sosyal medyadan ulaşan ve derneklerine çağıran Trabzonlu Gençler Taraftar Grubuna giden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a burada yeni sezon Trabzonspor forması hediye edildi. Berat Albayrak, kendisine hediye edilen üzerinde ismi yazılı formayı görünce, “Bu forma 2010-2011 sezonunun formalarıymış. Yani şampiyon sezonun formalarını mı yapmışlar” yorumunda bulunması tartışma yarattı. Geçen yılın TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olan Erol Bilecik'in Albayrak'a tepki tweetine beğeni ve yorum yağdı.