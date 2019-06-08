Konya'da Fransa'ya karşı "3 3 3" sesleri... CANLI ANLATIM

Ulusal Futbol Takımımızın son Dünya Şampiyonu Fransa önünde devreyi 2-0 önde kapaması ülkede sevinç yarattı.

Konya'daki maçta ilkg olümüz Merih'in indirdiği topta Kaan'dan gelirken, ikinci golü genç Batuhan'ın pasında Cengiz Ünder attı.

Son Dünya Şampiyonu Fransa tel tel dökülüyor.

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Dakika 3: Griezmann'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Kaan ön direket topu kafayla karşıladı.

Dakika 6: Pogba'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Mbappe topu oyun alanında tutamadı. Taç atışı Milli Takım'ın...

Dakika 12: Ay-yıldızlı ekip ağırlıklı olarak oyunu kendi yarı alanında kabulleniyor ancak Fransa şu ana kadar istediği boşlukları bulamadı.

Dakika 13: Ani gelişen Türkiye atağında Burak topu rakip yarı sahaya taşırken, Pogba'nın müdahalesiyle yerde kaldı, karar faul...

Dakika 18: Sağ kanatta topla buluşan Cengiz'in ortasında Dorukhan penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunu yaptı. Arka direğe doğru yönelen topu Lloris kornere çeldi ama öncesinde Kenan için ofsayt bayrağı kalktı.

Dakika 25: Pogba'nın pasında Griezmann, sağdan hareketlenen Mbappe'yi düşündü ama Hasan Ali ve Merih araya girerek bu pası engellledi.

Dakika 30: GOL! Cengiz'in soldan kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Merih topu kafayla kale ağzına çevirdi. Altıpas çizgisi üzerinde boş kalan Kaan Ayhan, düzgün bir kafa vuruşu yaparak ağladı buldu.

Dakika 34: Burak'ın pasında İrfan Can topa dokunmayarak soldan hareketlenen Hasan Ali'yi düşündü ama Pavard girdi araya...

Dakika 36: Cengiz, savunma arkasına koşu yapan Zeki Çelik'i düşündü ama pasın şiddeti fazla. Aut...

Dakika 38: BURAK İSTEDİĞİ VURUŞU YAPAMADI: Sol kanatta rakibinden topu alan İrfan Can, ceza sahasındaki Burak'a aktardı pasını ama onun yerden vuruşunda kaleci Lloris rahatlıkla topun sahibi oldu.

Dakika 40 GOL! Üçüncü bölgede yapılan pres sonrasında Türkiye topu kazandı. Dorukhan, bekletmeden pasını sağdan ceza sahasına sokulan Cengiz'e aktardı. Cengiz, müsait durumda yaptığı vuruşla Lloris'i avladı.

Dakika 44: Sağdan Cengiz'in kullandığı köşe vuruşunda Merih arka direkte kafa vuruşunu yaptı ama top az farkla dışarı gitti.

Dakika 49: İkinci yarıda Fransa yine topa daha fazla hakim taraf. Rakip yarı sahada oynuyorlar, ama Türkiye alan vermemeye devam ediyor.

Dakika 55: TÜRKİYE GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Kenan'ın sol kanatta Pavard ve Varane'a yaptığı baskı sonuç verdi. Baskı neticesinde ceza sahasında topla buluşan Burak'ın vuruşunu ise Lloris kornere çeldi.

Dakika 63: Burak Yılmaz'ın ara pasına Kenan Karaman hareketlendi. Ama Raphael Varane araya girerek tehlikeyi önledi.

Dakika 70: SON ANDA LLORIS: Ceza sahası dışında topla buluşan Mahmut sol ayağıyla çok sert bir vuruş yaptı ama Lloris son anda topu kornere çeldi.

Dakika 86: TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ GOLE YAKLAŞTI: Ani gelişen Milli Takım atağında Kenan'ın pasında soldan ceza sahasına sokulan Burak'ın yerden vuruşunda top az farkla dışarı gitti.