"Türkler fena tokatladı"

Dünya ve Fransız basını maçı şok şok diye duyurdu.

Europe1 kanalı, "Çirkin yenilgi" olarak maçı değerlendirirken, "Fransa, kötü ve etkisiz futboluyla Türkiye'ye 2-0 yenildi" ifadeleri kullanıldı.

L'Equipe Gazetesi de Fransa Milli Takımı'nın kötü futboluna değinip, "Rahatsız edici futbolun ardından Türkiye'ye 2-0 kaybettik ve liderlikten indik" denildi. Haberin detayında da maç boyunca kaleyi bulan şutları olmadığını vurguladı.

EUROSPORT France, "İyi bir tokat oldu" diyerek Türkiye mağlubiyetinin bir uyarı olduğunu öne çıkardı.

Daily Mail Gazetesi, Fransa'nın 90 dakika boyunca şut bile çekemediğini aktarıp, "Dünya Şampiyonu Fransa, rakip kaleye şut bile çekemeden Türkiye'ye yenildi ve başarısızlık yaşadı" dedi.