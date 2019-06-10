Ekrem İmamoğlu'ndan İzlanda'ya A Milli Takım tepkisi

Ekrem İmamoğlu, İzlanda'da havalimanında yaşanan olayla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu, açıklamasında "A Milli Futbol Takımımıza İzlanda havalimanında yapılan uygulama asla kabul edilemez, kınıyorum. Sportif organizasyonlar ülkeler arası ilişkilerin gelişmesine ve barışa katkı sunmalı, yöneticilerin siyasi çıkarlarına değil."

Ne olmuştu?

İzlanda ile oynanacak karşılaşma için ülkeye giden Türkiye A Milli Futbol Takımı saatlerce ülkeye alınmadı. Futbolcuların çantaları polis tarafından didik didik defalarca aranırken, kafilenin uçaktan indikten sonra otobüse binmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Kafilede yer alan milli futbolcular bu duruma tepki gösterdi.