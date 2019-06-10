Avrupa’da final oynayan Ragbi Milli Takımı yurda döndü 

Avrupa Erkekler 7’li Ragbi Konferans 1 Turnuvası’nda tarihte ilk kez final oynayarak turnuvayı ikinci tamamlayan Ragbi Milli Takımı, yurda döndü.Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Avrupa Erkekler 7’li Ragbi Konferans 1 Turnuvası’nda tarihte ilk kez finale kalarak turnuvayı ikinci olarak tamamlayan Türkiye Ragbi Milli Takımı, müsabakanın ardından yurda döndü. Finalin oynamanın yanı sıra elde edilen başarıyla birlikte Ragbi sporunda bir üst lige de çıkan milli oyuncular, saat 15.30’da İstanbul Havalimanı’na indi.BAKAR: “BAŞKA BİR FİNALDE BUNUN RÖVANŞINI ALACAĞIZ”Havalimanı’nda kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Türkiye Ragbi Milli Takım Kaptanı Yasin Bakar, “2008 yılınca lise yıllarında Ragbi sporuyla tanıştım. Begrad’da final oynamak uzun bir süreçti. Ben buna 10 yılın ardından 6 maç diyorum. Çok uzun bir süreçti. O anki duygularımız çok yoğundu zaten. İstiklal Marşı’mızın okunması ve bayrağımızın dalgalanması çok güzeldi. Finali de kazanmak istiyorduk ama ne yazık ki üst seviyelerdeki çok daha önce Ragbi’ye başlamış takımlar biraz zorluyor. Biz de yavaş yavaş o seviyelere çıkmaya çalışıyoruz. İnşallah başka bir finalde bunun rövanşını alacağız” dedi.3 yıldan beri Ragbi Milli Takımı’nda Türkiye’yi temsil eden Alperen Kaya, “Türkiye tarihinde ilk defa finallere çıktık. Hatta bir üst lige de çıktık, çok mutluyuz. Final maçında ufak bir heyecanımız vardı. Yenemedik, olsun diyelim. Bir üst ligde önümüzdeki maçlara bakacağız ve daha iyi olmaya çalışacağız. Türk halkından da bizlere desteklerini esirgememelerini bekliyoruz. Gittiğimiz her ülkede taraftarımız vardı. Bize inanıp güvenen herkese çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.KAPTAN: “TÜRKİYE’YE DAHA İYİ ŞEYLERİ YAŞATACAĞIZ”Yarı finalde attığı son golle milli takımı final maçına taşıyan isim olan Sefa Kaptan ise, “İki maçta da son dakikada döndük. Şükürler olsun Türkiye’ye bu gururu yaşattık. Son iki dakikada pes etmedik. Oradaki mutluluğu, bizi izleyen genç kardeşlerimiz, oradaki herkes bize yaşattılar. Bizler de çok fazla duygu içerisindeydik. Bayrağımızı final maçına çıkartıp İstiklal Marşı’mızı okutmak bizim için çok önemliydi. Bir üst ligde daha çok çalışarak daha iyi şeyleri Türkiye’ye yaşatacağız” ifadelerine yer verdi.NGUE: "TÜRKİYE’DE RAGBİ, ULUSLARARASI ALANDA ÇOK İYİ BİR YERE GELECEK”Ragbi Milli Takımı’nın Kamerun asıllı antrenörü Chekokee Sylvain Ngue de Türkiye’de Ragbi sporunun gelecek yıllarda gelişim göstermesini beklediğini belirterek, “Bu sonuç için üç senedir çalışıyoruz. Finale kadar çıktık. Macaristan bizden daha iyiydi. Biz de şu an doğru yerdeyiz. Türkiye’de çok genç, zeki ve güçlü çocuklar var. Liselerde ve üniversitelerde şu anda sporcularımız var. Gelecek için bu güzel bir şey. Federasyonla bunlara odaklanmamız gerekiyor. Antrenör ve hakem konusunda da çalışmalar yağacağız. Eminim Türkiye’de Ragbi, 10 yıldan kısa bir sürede uluslararası alanda çok iyi bir yere gelecek” değerlendirmesinde bulundu.(İHA)