İzlanda'dan resmi açıklama: 3 saat sürmedi

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İzlanda'daki tüm havaalanlarını yöneten Isavia isimli kurumdan yapılan açıklamada, Türk Milli Takımı'nın kalkış noktasının Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı üyesi bir ülkenin havaalanı olmadığı ve bu nedenle Isavia'nın bu nedenle güvenlik aramalarını yapmak zorunda olduğu bildirildi. Şirket, aramaların normalden uzun sürmesinin nedeni olarak ise Milli Takım kafilesinin çantalarında fazla sayıda sıvı ve elektronik eşyanın yer almasını gösterdi.

Öte yandan Isavia, Türk Milli Takımı'nın Keflavik Havaalanı'nda iddia edildiği gibi 3 saat beklemediğini söylerken, Milli Takım kafilesinin 19.40'ta iniş yaptığını ve 21.00'da havaalanından ayrıldığını, toplamda havaalanında 80 dakika geçirdiğini duyurdu.

Milli futbolcu Burak Yılmaz, havaalanında yaptığı canlı yayında 3 saattir havaalanında bekletildiklerini söylemişti.