Katarlılar gidiyor mu?

Türk futbolunun naklen yayıncısı beIN sports Türkiye’deki planlamısını değiştirebilir. Katarlılar yılda 500 milyon dolar para veriyo.

Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, beIN Sports'un zarar ettiğini ve Türkiye'den çekilmek istediğini belirtti. Kulluk, Kulüpler Birliği'nin bu konuya ilişkin 18 Haziran'da toplanacağını duyurdu.Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, "TelefonuKonyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, beIN Sports'un zarar ettiğini ve Türkiye'den çekilmek istediğini belirtti. Kulluk, Kulüpler Birliği'nin bu konuya ilişkin 18 Haziran'da toplanacağını duyurdu.Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, "Telefonuma Kulüpler Birliği'nden mesaj geldi. 18 Haziran'da toplantı var, beIN Sports çıkmak istiyor. Zarar ediyorlarmış. İş daha da kötüye gidecek. Bizim buradaki en büyük gelirimiz Digiturk. O bile bakın şimdi ben buradan çıkarım belki diyor." dedi.