Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'tan 'çekilme iddiaları' ile ilgili açıklama

Konyaspor'da yapılan olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Hilmi Kulluk tek liste halinde girdiği seçimde yeniden başkan seçildi. Kongre sırasında telefonuna gelen bir mesajı da delgelerle paylaşan kulluk, yayıncı kuruluş olan beIN Sports'un çekilmek istediğini söyledi.

Kulluk, "Telefonuma gelen mesaj, Kulüpler Birliği'nden geliyor. 18 Haziran 2019'da toplantı var diyor. Toplantının gündemi ise ödeme talebini görüşmek üzere beIN Sports. Şu anda beIN Sports çıkmak istiyor. Neden çıkmak istiyor? Federasyona diyor ki; kardeşim ben Digiturk, şu, bu, alan yok. Ben zarar ediyorum. Ve bir hesap çıkarmışlar. TFF'ye verdiği teminatı yakarsa zararı daha az oluyor. Devam ederse daha çok oluyor. Belki öyle bir gün gelecek ki bu gelirler bile gelmeyecek. İş daha da kötüye gidecek. Bizim buradaki en büyük gelirimiz Digiturk. O bile bakın şimdi ben buradan çıkarım belki diyor. Bu bizim için de geçerli, diğer 18 kulüp için de geçerli" dedi.

YAYINCI KURULUŞTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili beIN Sports’tan açıklama geldi. Açıklama şöyle:

"- Digiturk, TFF ile yaptığı yayın anlaşmasına binaen Türk futbolunun hali hazırdaki en büyük destekçisidir ve 20 yıldan bu yana iş ortaklığı yaptığı TFF'ye verdiği tüm taahhütlere her zaman bağlı kalmıştır, bağlı kalmaya da devam etmektedir.

- Yayın hakları anlaşmasından doğan her türlü yükümlülük ve ödemeler Digiturk tarafından gerçekleştirilmektedir.

- Diğer yandan Digiturk uzunca bir süredir, söz konusu anlaşma kapsamındaki bazı ticari hususlar hakkında TFF'den doğal ve makul taleplerde bulunmaktadır.

- Digiturk öncelikli gördüğü bu hususlar üzerinde TFF ile birlikte çalışmaya devam ederek; Türk futboluna hem ulusal hem de uluslararası alanda katkı sunmaya devam etme kararlılığındadır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

SABİT KURLA ÖDEME

Süper Lig ihalesini 2010 yılında yapılan ihaleyi yıllık 321 milyon dolar ile Digiturk kazanmıştı. Aradan geçen süre içerisinde Digiturk önce TMSF’ye arkasından ise Katarlı Bein Sports’a satıldı. Arkasından yeni bir yayın ihalesi dönemi geldi çattı. Katarlı Bein 2017'de ilk kez ihaleye girerken 500 milyon dolar ile yayın ihalesini kazandı. KDV ile birlikte Bein’in ödeyeceği yıllık ücret 600 milyon dolar oldu. 5 sezonluk anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmanın ardından dolarda çok yüksek artışlar gözükünce yayıncı kuruluş için kur sabitlendi. beIN Sports, TFF'ye ödenen dolar kurunu 'şirketin gizlilik politikası' nedeniyle açıklayamayacağını bildirdi. Gazetemiz Spor Müdürü Arif Kızılyalın, geçen Ağustos ayında yayıncı kuruluş için dolar kurunun 3.77 TL'den sabitlendiğini yazmıştı.