Andusic Trabzonspor'da

Trabzonspor, Mladost Doboj Kakanj takımından Nemanja Anđušić ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-Mavili ekip, Bosna-Hersekli futbolcuya 2019-2020 sezonunda 115 bin Avro, 2020-21, 2021-22, 2022-23 sezonunda ise 100 bin Avro garanti ücret ödeyecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki imza töreninde konuşan Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, “Kulübümüzün felsefesi ve yapılanması doğrultusunda genç oyunculara büyük önem veriyoruz. Nemanja Andusic de bu oyunculardan bir tanesi. Umarım diğer genç oyuncularımızla birlikte en iyi şekilde mücadele edip Trabzonspor’umuzun başarısı için çalışacaktır” dedi.

Yeni transfer Nemanja Andusic ise, “Büyük bir kulübe ve büyük bir camiaya geldim. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Trabzonspor’un başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok büyük bir taraftar kitlesi olduğunu da biliyorum. Onları mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım” diye konuştu.