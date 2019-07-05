Trabzonspor'a Avrupa müjdesi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fair Play kriterleri nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bordo-Mavili takım ile ilgili kararın alındığını açıkladı. Ağaoğlu, "UEFA, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmamıza izin veriyor ama bunun bir şartları var. 15 Ekim'e kadar bu şartları yerine getirmek için iznimiz var ama biz bugün itibariyle zaten bu şartları yerine getirmiş durumdayız. Eğer biz yönetim olarak şu anda doğru işler yapmasaydık, UEFA bize iki senelik cezayı yapıştırmıştı" dedi.