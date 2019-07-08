Wimbledon’da erkeklerde sürpriz yok





İSTANBUL (AA) - Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın 7. gününde, erkeklerde seribaşları Novak Djokovic, Roger Federer ve Rafael Nadal çeyrek finale kalırken, tek kadınlarda dünya 1 numarası Ashleigh Barty, 3 numarası Karolina Pliskova ve 15 yaşındaki ABD'li Cori Gauff 4. turda elendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının yedinci gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, 66. sırada yer alan Ugo Humbert'i 6-3, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Sırp tenisçi çeyrek finalde klasmanın 23 numarası David Goffin ile eşleşti.

Dünya 2 numarası Roger Federer, 20. sırada yer alan Matteo Berrettini'yi 6-1, 6-2 ve 6-2'lik setlerle eledi. İsviçreli tenisçi çeyrek finalde, Kazak tenisçi Mikhail Kukushkin'i 6-3, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup eden dünya 7 numarası Japon Kei Nishikori ile karşılaşacak.

Dünya 3 numarası Rafael Nadal ise 69 numaralı Joao Sousa'yı 6-2 biten 3 setle yenerken, çeyrek finalde klasmanın 65 numarası Sam Querrey'in rakibi oldu.





- 15 yaşındaki Gauff'un peri masalı sona erdi





Turnuva tarihinin açık dönemde elemeleri geçerek ana tabloya kalan en genç tenisçisi olan 15 yaşındaki ABD'li sporcu Cori Gauff, 4. turda dünya 7 numarası Rumen Simona Halep'e 6-3'lük setlere 2-0 mağlup olarak elendi.

Dünya sıralamasında 313. durumda bulunan Gauff, ilk turda Venus Williams'ı yenerek, 1996 ABD Açık'ta bunu başaran Anna Kournikova'dan beri grand slam turnuvasında maç kazanan en genç kadın tenisçi unvanını elde etmişti.

Genç tenisçiyi eleyen Halep, çeyrek finalde dünya 50 numarası Çinli Shuai Zhang ile karşılaşacak.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Ashleigh Barty, 55. sıradaki Alison Riske'ye 3-6, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenildi. Bu skorla Avustralyalı Barty, kadınlar dünya 1 numarası olarak katıldığı ilk turnuvaya 4. turda veda ederken, ABD'li Riske kariyerinde ilk defa bir grand slam turnuvasında çeyrek finale yükseldi.

Dünya 68'incisi 22 yaşındaki Çek sporcu Karolina Muchova, turnuvanın 3 numaralı seri başı vatandaşı Karolina Pliskovayı 4-6, 7-5 ve 13-11'lik setlerle 2-1 mağlup etti. Muchova çeyrek finalde, 24. sıradaki Hırvat Petra Martic'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden dünya 8 numarası Ukraynalı Elina Svitolina'nın rakibi oldu.

Serena Williams ise dünya 31 numarası Carla Suarez Navarro'yu 6-2'lik 2 setle 2-0 mağlup etti. Dünya 10 numarası olan Serena, çeyrek finalde Barty'yi eleyen Alison Riske ile karşılaşacak.

Turnuva, yarın çeyrek final maçlarıyla devam edecek.