Şampiyonlar Ligi’nde Celtic rahat

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Sona eren karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 1. ön eleme turunun ilk ayağı, yarın oynanacak 8 karşılaşmayla tamamlanacak. Rövanş maçları ise 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

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