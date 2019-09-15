Rizespor Göztepe sessiz sedasız

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Kalan dakikalar orta saha mücadelesi şeklinde geçti ve karşılaşma golsüz sona erdi.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Morozyuk, Chatziisaias, Abarhoun, Melnjak, Attamah (Dk. 86 Abdullah Durak), Vetrih, De Pauw, Boldrin, Umar (Dk. 77 Oğulcan Çağlayan), Samudio (Dk. 70 Scepovic)

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