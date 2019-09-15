Trabzonspor’a Gençler freni

Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği’ni konuk etti. Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.MAÇTAN DAKİKALAR11. dakikada Nwakaeme’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Sosa’nın gelişine vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi.17. dakikada Pereira’nın sağ taraftan arka direğe doğru yaptığı ortayı iyi takip eden Novak, kafayla topu ağlara yolladı. 1-027. dakikada savunma arkasına sızan Sio’nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.28. dakikada Sio’nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır kornere çıkardı.44. dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağından Sio’nun pasında sol taraftan ceza sahası içine giren Stancu’nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan filelere gitti. 1-151. dakikada Sosa’nın ceza sahası dışı sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertaç’ın müdahale ettiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.54. dakikada sol çaprazdan Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertaç, çizgi üzerinde topu çeldi.56. dakikada Ahmet Oğuz’un ceza sahası içinde Nwakaeme’yi düşürmesi sonucu hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sörloth, kaleci Ertaç’ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-179. dakikada Sturridge’nin pasında topla buluşan Sörloth kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Ertaç’da kaldı.84. dakikada Candeias’ın sol taraftan getirip arka direğe doğru yerden gönderdiği topla buluşan Sessegnon düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır’ın sağından filelere gönderdi. 2-2Stat: Medical ParkHakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xxTrabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Pereira xxx, Fernandes xx (Hüseyin Türkmen dk. 42 xx), Hosseini xx, Novak xxx, Sosa xx, Abdulkadir Parmak xx (Fıratcan Üzüm dk. 85 ?), Obi Mikel xx, Avdijaj x (Sturridge dk. 71 x), Nwakaeme x, Sörloth xYedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Doğan Erdoğan, Campi, Abdurrahim Dursun, Ahmet CanbazTeknik Direktör: Ünal KaramanGençlerbirliği: Ertaç Özbir x, Ahmet Oğuz x, Flavio x (Seuntjens dk. 83 ?), Toure x, Polomat x, Baiano x, Berat Özdemir x (Diallo dk. 70 x), Sessegnon x, Candeias x, Sio x, Stancu x (Ayite dk. 70 x)Yedekler: Ubeyd, Halil İbrahim, Bjarsmyr, Yasin, Rahmetullah Berişbek, Erdem Özgenç, Soner DikmenTeknik Direktör: Mustafa KaplanGoller: Novak (dk. 17), Sörloth (dk. 56) (Trabzonspor), Stancu (dk. 44), Sessegnon (dk. 84) (Gençlerbirliği)Sarı kartlar: Polomat, Ferhat Özdemir (Gençlerbirliği), Novak, Hosseini (Trabzonspor)(İHA)