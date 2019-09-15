Denizli’de Konya’nın dediği oldu

Süper Lig’in 4. haftasında Yukatel Denizlispor evinde Konyaspor’u ağırladı. Karşılaşma Konyaspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.MAÇTAN DAKİKALAR4. dakikada Zakarya’nın ceza alanı dışından gönderdiği topta müsait pozisyondaki Rodallega topu ıskalayınca meşin yuvarlak rakip takım oyuncularında kaldı.6. dakikada Denizlispor ceza alanı içinde yaşanan karambolde topu önünde buluna Miya’nın doğrudan kaleye gönderdiği top az farkla üstten auta gitti.8. dakikada Konyasporlu futbolcular paslaşarak Denizlispor yarı alanını geçip ceza alanı içine kadar girdi. Topun peşini bırakmayan Alper’in sol çaprazdan çektiği sert şut savunmaya çarparak direkten dönüp kornere gitti.11. dakikada kaptığı topla Konyaspor savunmasında 3 oyuncuyu çalımlayarak tek başına geçen Rodallega’nın ceza alanı çizgisi yakınında çektiği sert şut az farkla auta çıktı.13. dakikada Zakarya’nın havadan ceza alanına yaptığı topa yükselen Rodallega’nın kafa vuruşunu kaleci Serkan son anda kornere çelmeyi başardı.27. dakikada Miya’nın ceza alanı dışından doğrudan kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Stachowiak tek hamlede çıkardı. Sonrasında devam eden Konyaspor atağı sonuçsuz kaldı.33. dakikada Barrow’un sol çaprazdan ceza alanına gönderdiği topa yerden kayarak vuran Rodallega’nın şutu direğin yanından auta çıktı.45. dakikada Skubic’in yaptığı ortada topa yükselen Miya’nın kafa şutunu kaleci Stachowiak çizgi üzerinden çıkararak golü önledi.54. dakikada Milosevic’in ceza alanın içinde yerden gönderdiği topa dönerek vuran Miya topu kaleci Stachowiak’ın sağından kaleye gönderdi. 1-067. dakikada Milosevic rakip ceza alanı girişinde rakibinden topu kurtarmayı başardı. Ancak etkisiz bir vuruş yapınca top savunmada kaldı.90. dakikada Hadi Sacko’nun sağdan ceza alanına havadan gönderdiği topa zor pozisyonda yükselen Rodallega’nın kafa şutu savunmaya çarparak üstten auta gitti.Stat: Denizli AtatürkHakemler: Ali Şansalan xx, İsmail Şencan xx, Murat Ergin Gözütok xxYukatel Denizlispor: Stachowiak xx, Rodallega xx, Murawski xx, İsmail Aissati xx (Mehmet Akyüz dk. 85 x), Oğuz Yılmaz xx, Recep Niyaz xx (Olcay Şahan dk. 73 x), Zakarya xx, Sapunaru xx, Zeki Yavru xx, Barrow xx, İsaac Sackey x (Hadi Sacko dk. 70 x)Yedekler: Tolgahan Acar, Mustafa Yumlu, Hadi Sacko, Sedat Şahintürk, Mehmet Akyüz, Estupinan,Burak Çalık, Emre Sağlık, Keremcan Akyüz, Olcay Şahan,Teknik Direktör: Yücel İldizKonyaspor: Serkan xx, Ali Turan xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx (Shengelia dk. 73) , Jevtovic xx, Bajic xx (Hadziahmetovic dk. 84 x) Milosevic xx (Volkan dk. 90 ?), Anicic xx, Alper Uludağ xx, Miya xx, Skubic xxYedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Volkan, Selim Ay, Mücahit Can, Hadziahmetovic, Shengelia, Ali Yaşar, Ferhat Öztorun, Erdon DaciTeknik Direktör: Aykut KocamanGol: Milosevic (dk. 54) (Konyaspor)Sarı Kartlar: İsaac Sackey, Zakarya, Rodallega, Murawski, (Yukatel Denizlispor), Ali Turan, Milosevic (Konyaspor)(İHA)