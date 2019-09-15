Erkekler voleybolda kaybolduk

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Dördüncü günün sonuçları ve puan durumları şöyle:

Turnuvada yarın da 8 maç yapılacak.

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın 4. günü, 8 maçla tamamlandı.

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