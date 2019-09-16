Ne oldu Beşiktaş'a?

Teknik direktör Şenol Güneş'in yerine geçen Abdullah Avcı 4 maçta sadece 4 puan toplayabildi





HİLMİ TÜRKAY

Beşiktaş yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'yla lige iyi başlangıç yapamadı. Gazişehir Gaziantep yenilgisiyle 4 maçta sadece 4 puanla yetinen Siyah-Beyazlılarda taraftarlar şimdiden teknik heyet ve Fikret Orman yönetimini protesto etmeye başladı. 3-2'lik Gazişehir yenilgisi Beşiktaş aleyhine hezimetle de sonlanabilirdi. Ev sahibi takım ilk 30 dakikada belki 5-0 öne dahi geçebilirdi. Siyah-Beylazlıların son 15 dakika içerisindeki futbolunu bir kenara koyarsak geri kalan bölümlerde sahada bütün oyuncular tel tel döküldü. Kaleci Karius'un kurtarışları farkın büyümesini engelledi. Maç bitmiş Beşiktaşlı yöneticiler 4. hakemle uğraşıyor. Yok Gazişehirli futbolcu taç kullanırken ayağını kaldırmış vs. Bu nasıl yöneticilik? Koskoca Beşiktaş yöneticisi bunu mu çıkıp konuşmalı. Oysa konuşulması gereken birçok şey varken. Burak Yılmaz'ın yeri dolmadı. Önlem alınırdı, alınmadı. Bu tamamıyla yönetim hatasıdır. Beşiktaş taraftarı Vodafone Park’ta oynanacak 5. hafta karşılaşmasında Gaziantep’te olduğu gibi yönetimi istifaya çağırabilir. Şenol Güneş bu takımın başından istemeye istemeye gitti. Kim bilir belki Orman’la arası iyi olsaydı kalırdı. Güneş’in A Milli Takımın başına geçmesi iyi oldu. Çünkü Beşiktaş’ta başı ağrımaya başlamıştı. Bu kadar kötü bir Beşiktaş takımı yıllar oldu görmemiştim. İstatistiklere baktım son 15 yılın en kötüsüymüş. Avcı'nın işi zok zor. Başakşehir’le burası farklı yerler. Başarısızlık sürerse istifa etmesi kaçınılmaz olur.

Avcı geride kaldı

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, kendisinden önce Siyah-Beyazlı takımı çalıştıran 9 antrenöre göre daha kötü bir başlangıç yaptı. Beşiktaş’ın ilk 4 haftada 2 puan topladığı 2004-2005 sezonunda takımın başında İspanyol Vicente Del Bosque bulunuyordu. Sonrasındaki 14 sezonda Beşiktaş sezona teknik direktörler Rıza Çalımbay, Jean Tigana, Ertuğrul Sağlam, Mustafa Denizli, Bernd Schuster, Carlos Carvalhal, Samet Aybaba, Slaven Bilic ve Şenol Güneş ile başladı. Avcı, kendinden önce görev yapan 9 selefinden kötü bir başlangıca imza attı.

Gönül’e yeni sözleşme

Beşiktaş yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek Gökhan Gönül’le bir yıl daha anlaşmayı planlıyor. Yönetim ve Gökhan arasında yazılı olmayan bir anlaşma var. Buna göre tecrübeli oyuncu 30 maç ve üzeri oynarsa sözleşmesi uzayacak. 34 yaşındaki Gökhan bu sezon 3 maçta 90 dakika forma giydi.



ADALI’NIN ACI GÜNÜ

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı'nın vefat eden annesi Özen Adalı, dün Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Bodrum’da önceki gün hayatını kaybeden Özen Adalı'nın cenazesi, Adana Asri Mezarlığı Camisi'ne getirildi. Serdal Adalı, öğleyin kılınan cenaze namazı öncesinde ailesiyle taziyeleri kabul etti. Namazın ardından Özen Adalı'nın cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, Adalı ailesi, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ile spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.