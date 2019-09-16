Euroleague finalinin rövanşında söz CSKA'nın

Sezonun en önemli hazırlık organizasyonlarından Gloria Cup Basketbol Turnuvası'nın finali, geçen yılki Euroleague Final-For finalinin rövanşına dönüştü.

Geçen sezon Euroleague şampiyonluğu için finalde oynayan Anadolu Efes ve CSKA Moskova, Gloria Cup finalinde karşılaşırken, kazanan taraf yine Rus ekibi oldu.

Turnuvada, EuroLeague temsilcileri Anadolu Efes (Türkiye), CSKA Moskova (Rusya), Zalgiris Kaunas (Litvanya), Champions League temsilcisi Teksüt Bandırma ve Eurocup temsilcileri Tofaş (Türkiye) ve Galatasaray Doğa Sigorta (Türkiye) sahada kıran kırana mücadele etti.

15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen finalinde, gruplarında birinci olan CSKA Moskova- Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Gloria Sports Arena’da dolu tribünler önünde oynanan mücadelede 65-63 skor ile CSKA Moskova Gloria Cup 2019 Basketbol Turnuvası’nı şampiyon olarak tamamladı. CSKA Moskova kupasını Gloria Sports Arena CEO’su ve aynı zamanda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özdemir’in elinden aldı. İkinci olan Anadolu Efes takımına ödülünü Gloria Sports Arena Genel Müdürü Görkem Dönmez takdim etti.

Gloria Cup Basketball Turnuvasının MVP’ si olan Will Clyburn (CSKA Moskova)’ a ödülünü MV Holding Kurucusu Murat Vargı takdim etti.

Gloria Cup 2019 Basketbol Turnuvası’nın üçüncülük - dördüncülük maçları TEKSÜT Bandırma - Galatasaray Doğa Sigorta arasında oynandı. 88-71 skor ile turnuvanın üçüncüsü TEKSÜT Bandırma dördüncüsü - Galatasaray Doğa Sigorta oldu. TEKSÜT Bandırma’ ya plaketini Gloria Sports Arena Genel Müdürü Görkem Dönmez ve Smart Casual Spor Direktörü Buluç Yalçın takdim etti.

Turnuvanın beşincilik - altıncılık maçı Tofaş - Zalgiris Kaunas arasında oynandı. Maç 95-100 skorla Zalgiris Kaunas’ın üstünlüğü ile tamamlandı.

Smart Casual Event organizatörlüğünde GSA’da gerçekleştirilen Gloria Cup 2019 Basketbol Turnuvası’nın tüm maçları, TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlandı. Periyot ve devre aralarında Red Foxes dans grubu izleyicilere dansları ile eğlenceli anlar yaşattı.

Gloria Golf grubunun kurucusu Nuri Özaltın da turnuvada anıldı.