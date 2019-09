Antalya’da Şampiyon Nyland ve Guseva

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2001 yılından bu yana düzenli olarak organize ettiği ve bu yıl 18. gerçekleştirilen Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, Antalya Belek’te tamamlandı.

Titanic Golf Kulübü’nde oynanan turnuvada 11 ülkeden 55 oyuncu yer aldı. Şampiyonada on biri kadın toplam 30 Türk sporcu mücadele etti.

Oynanan şampiyonanın üçüncü raundunun sonunda erkeklerde Danimarkalı gofçü Kasper Nyland toplamda 287 (-1) vuruşla birinci, Danimarkalı golfçü Mads Poddik 288 (par) vuruşla ikinci, Rus golfçü Egor Eroshenko 289 (+1) vuruşla üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

Kadınlarda geçen yıl da şampiyon olan Rus golfçü Nataliya Guseva toplamda 281 (-7) vuruşla birinci, Hollandalı golfçü Lizzy Peeters 283 (-5) vuruşla ikinci, Milli sporcularımızdan Petek Peker 300 (+12) vuruşla üçüncü oldu.

MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası’nın final raundunun ardından ödül töreni düzenlendi.

Ödül törenine Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, TGF Yönetim Kurulu Üyesi Emre Bahtoğlu, TGF Genel Sekreteri Erdoğan Akkaya, THY Antalya Satış Müdürü Mehmet Murat Gürçay, THY Antalya Pazarlama Şefi Özlem Çatalcalı, THY Antalya Satış Şefi Burak Ekinci katıldı.

Törende kazananlara kupalarını TGF Genel Sekreteri Erdoğan Akkaya ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu verdi. THY Antalya Satış Müdürü Mehmet Murat Gürçay, Türk Hava Yolları adına erkekler ve kadınlar kategorisi birincilerine dünyanın her yönüne uçabilecekleri bir Business uçak bileti hediye etti. İkinci ve üçüncülere ise yine dünyanın her yerine uçabilecekleri ekonomi bilet verildi.