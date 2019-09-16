UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

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- FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, 19 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Almanya'nın Wolfsburg ile Ukrayna'nın Olexandriya takımları arasında oynanacak karşılaşmada görev yapacak

Karşılaşmada Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken'in üstleneceği ifade edildi. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Alper Ulusoy'un yapacağı kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Özkahya'nın Almanya'nın Wolfsburg şehrindeki Volkswagen Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada UEFA tarafından görevlendirildiği belirtildi.

İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk haftasında 19 Eylül Perşembe günü Almanya'nın Wolfsburg ile Ukrayna'nın Olexandriya takımları arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

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