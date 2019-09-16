Fenerbahçe’ye Alanya dur dedi

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Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında yeni transfer Gustavo'yu sahaya sürdü. Karşılıklı goller var. Fenerbahçe defansı hata üstüne hata yapıyor. İlk yenilgi güneyde geldi.

62. dakikada Ozan’ın hatasından Fernandes skoru 3-1 yaptı.

43. Dakikada Cisse durumu 1-1 yaptı.

Halis Özkahya'nın yönettiği maçta şu 11'ler sahada:

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