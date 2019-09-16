Fenerbahçe’ye Alanya dur dedi

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında yeni transfer Gustavo'yu sahaya sürdü. Karşılıklı goller var. Fenerbahçe defansı hata üstüne hata yapıyor. İlk yenilgi güneyde geldi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi, 19:32

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçında sıcak hava futbolcuları bunaltıyor.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında yeni transfer Gustavo'yu sahaya sürdü.

Halis Özkahya'nın yönettiği maçta şu 11'ler sahada:

AYTEMİZ ALANYASPOR 11'İ: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nskala, Ceyhun, Sipois, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Papiss Cisse
FENERBAHÇE 11'İ: Altay, Ozan, Jailson, Zanka, Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz, Kruse, Rodrigues, Vedat Muriç

Maç hızlı başladı. 39. dakikada Tolga Fenerbahçe’yi öne geçirdi.

43. Dakikada Cisse durumu 1-1 yaptı.

2. yarıya Alanyaspor golle başladı. Papis Cisse durumu 2-1:yaptı.

62. dakikada Ozan’ın hatasından Fernandes skoru 3-1 yaptı.

Uzatmada Bakesetas’ın şutu direkte patladı.

Maç 3-1 bitti.

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