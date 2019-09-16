Fenerbahçe’ye Alanya dur dedi

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçında sıcak hava futbolcuları bunaltıyor.
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında yeni transfer Gustavo'yu sahaya sürdü.
Halis Özkahya'nın yönettiği maçta şu 11'ler sahada:
AYTEMİZ ALANYASPOR 11'İ: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nskala, Ceyhun, Sipois, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Papiss Cisse
FENERBAHÇE 11'İ: Altay, Ozan, Jailson, Zanka, Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz, Kruse, Rodrigues, Vedat Muriç
Maç hızlı başladı. 39. dakikada Tolga Fenerbahçe’yi öne geçirdi.
43. Dakikada Cisse durumu 1-1 yaptı.
2. yarıya Alanyaspor golle başladı. Papis Cisse durumu 2-1:yaptı.
62. dakikada Ozan’ın hatasından Fernandes skoru 3-1 yaptı.
Uzatmada Bakesetas’ın şutu direkte patladı.
Maç 3-1 bitti.