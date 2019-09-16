‘Hadi Galatasaray’a da bu savunmayla oyna’

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Alanyaspor önündeki Fenerbahçe’yi ağır biçimde eleştirdi.

Rıdvan Dilmen: "Fenerbahçeliler 'Uçuyoruz, kaçıyoruz' diyor. İlk hafta 5 atmışsın, 5 attığın takımla aynı puandasın. Trabzonspor'un ölüsü puan aldı. Senin aksaklıklarından dolayı oldu. Hadi Galatasaray'a oyna bu savunmayla! O seyirciyle bir baskı yaparlar, 25 dakikada 3-0 olur.

Vedat Muriqi bugün ilk kez kötü oynadı. Tottenham izlemeye geldi. Belki de heyecanlandı, bilemiyorum.

Futbol basit oyundur. Siz kendinizi Pique zannederseniz, karşınızda dersini iyi çalışmış takıma karşı sıkıntı yaşarsınız."