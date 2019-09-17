Milli curlingcilerin hedefi Avrupa'da ilk 10

Curling A Milli Takımı sporcuları, İsveç'te 15-23 Kasım tarihlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda kadın ve erkeklerde derece elde edip A kategorisine yükselerek Avrupa'nın en iyi 10 takımı arasına girmeyi hedefliyor.

Şampiyonanın hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Curling A Milli Takımı sporcuları, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde aldıkları teorik eğitimin ardından salon çalışmalarına geçti.

Türkiye Curling Milli Takımı Başantrenörü Anthony Zigmond Zummack yönetiminde buzda çalışmalarını gerçekleştiren milli takım kadrosunda 40 sporcu bulunuyor.

Yoğun tempoda günde iki antrenman yapan sporcular, İsveç'te 36 ülke milli takımının katılımıyla gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda derece için buza çıkacak.

Bu organizasyon öncesi kadın ve erkeklerde B kategorisinde bulunan milliler, branşlarında ilk iki takım arasında yer alıp A kategorisine yükselerek Avrupa'nın en iyi 10 takımı arasına girmeyi amaçlıyor.

Milli sporcu Kadir Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2010'dan bu yana oynanan curlingde şimdiye kadar büyük aşama kaydettiklerini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının verdiği destekle çalışmalarının hız kazandığını dile getiren Kadir Çakır, "Şu an için Avrupa'da B kategorisinde mücadele ediyoruz. hedeflerimize ulaşmamız için öncelikle A kategorisine çıkmamız gerekiyor. Şu anda onun için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

"A kategorisi için küçük bir sıçramaya ihtiyacımız var"

Kadir Çakır, Avrupa Şampiyonası'nda hem kadın hem de erkeklerde başarılı olmak istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Burada başarı elde edebilirsek bir üst kategoriye yükseleceğiz ve önümüzdeki yıl mücadele hakkı elde edeceğiz. 9 yıllık süreçte önemli aşama kaydettik. A kategorisi için küçük bir sıçramaya ihtiyacımız var. B kategorisinde geçtiğimiz yıllarda hep ilk 4 içinde yer aldık. Burada ilk ikiye giren takım A kategorisine çıkıyor. İnşallah bu sene A kategorisine çıkmış ve önümüzdeki sene Avrupa'nın en iyi 10 takımı arasında yarışıyor olacağız. Bu, başarılamayacak bir hedef değil. A kategorisi, Avrupa'da ilk 10 takımın olduğu yer."

Öznur Polat: "Curlingde gümbür gümbür geliyoruz"

Milli sporcu Öznur Polat, yoğun ve güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Buz üzerinde günde çift antrenman yapıyoruz. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda A kategorisine yükselebilmek ve önümüzdeki yıl yapılacak Dünya Şampiyonası'na bilet alabilmek. Takım olarak birbirimize, antrenörümüze ve federasyonumuza güveniyoruz. Herkesin desteğinin arkamızda olduğuna inanıyoruz. Türkiye olarak çok geçmişimiz yok curlingde ama gümbür gümbür geliyoruz."

Başantrenör Zummack ise buz üzerinde yaptıkları antrenmanlarla sporcuların taktiksel ve stratejik anlamdaki yeterliliklerini ölçtüklerini anlattı.

Kısa süre önce başladıkları çalışmalarda ilk hedefin sporcuların yeterliliklerini belirlemek olduğunu vurgulayan Zummack, "Antrenör olarak ilk hedefim sporcuların potansiyelini ortaya çıkarmak. Bunu ortaya çıkarmamız durumunda onlar da bu potansiyeli kullanarak kendilerini kanıtlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.