Cumhurbaşkanlığı ziyaretinin sırrı!

Futbol dünyası, fahiş sayıda hakem hatası ile kaotik bir ortama girerken TFF yönetiminin Beştepe'ye davet edildiği haberi yankılandı sosyal medyada.

Herkes, "Cumhurbaşkanı TFF'den kötü gidiş için hesap soracak" dese de işin perde arkası öyle değil.

TFF yönetimi, bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edecek, çünkü Nihat Özdemir ve ekibi iş başınra geldikten sonra Saray'dan nezaket ziyaretitalebinde bulundu. Ancak Beştepe'deki yoğunluk nedeniyle bu ziyaret, ancak bugüne verilebildi.