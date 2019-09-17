Sümeyye, paralimpik sporcuların rol modeli

MUŞ (AA) - YAHYA SEZGİN - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 2 yıl önce Muş'ta yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzunda bedensel ve zihinsel engelli çocuklar, korkularını aşıp, yüzme öğreniyorlar.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yüzme antrenörü, spor psikoloğu ve fizyoterapist eşliğinde eğitim verilen 65 çocuk, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı gibi başarılı olmak istiyor.





- "Özel çocuklara, özel eğitim veriliyor"





Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarı olimpik yüzme havuzunda ücretsiz olarak engelli çocuklara yüzme eğitimi vermekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Kentte 2 aydır çocukları ağırlayarak onlara yüzmeyi öğrettiklerini belirten Güler, "Burada özel çocuklara, özel eğitim veriliyor. Aslında sadece yüzmeyi öğrenmediler aynı zamanda onlar için çok güzel bir aktivite de oldu. Bu özel çocuklar, çok güzel bir eğitim süresinden geçtiler. Buradaki asıl amacımız hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak hem de sosyal uyum sürecini hızlandırmak." dedi.

Kentteki ulaştıkları bütün engelli çocukların bu hizmetten yararlanmalarını istediklerini ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Ailelerden çok olumlu tepkilerle karşılaşıyoruz. Yüzme kursuna gelmeden önce engelli kardeşlerimizin içine kapalı, kendini ifade edemeyen, öz güvenlerinin genelde düşük olduğunu yani sosyal uyum sürecinde çok sıkıntı yaşadıklarını söylüyorlardı. Yüzme kursuna gelen öğrencilerin büyük bir değişiklik yaşadıklarını biz de aileler de fark etti."





- "Havuzdan çıkmak istemiyorlar"





Yüzme antrenörü Abbas Oğlağo da çocuklarının bir çoğunun ilk kez yüzme havuzu gördüklerini anlattı.

Engelli çocukların ilk etapta sudan çok korktuklarını ve havuza girmek istemediğini belirten Oğlağo, şöyle dedi:

"Ailelerin desteğiyle çocukları havuza sokmayı başardık. Şimdi ise havuzdan çıkmak istemiyorlar. Bedensel ve zihinsel engelli çocuklarda her sağlıklı bir birey gibi enerjilerini harcaması gerekiyor. Yüzme kursunda enerjilerini harcayan çocuklar daha sakin daha uysal oluyorlar. Yüzmeyi öğrenen çocuklarda gözle görülür şekilde öz güveninin arttığını fark ettik."

Kursa katılan bedensel engelli 15 yaşındaki Muhammed Aksoy, yüzme kursunun hayatında olumlu değişikliklere yol açtığını ifade ederek, "Artık bilgisayar başında vakit geçirmiyorum ve birçok yeni arkadaş edindim. Moralim her zamankinden yüksek." diye konuştu.

Aileler de çocuklarının yüzme kursu sayesinde daha mutlu olduklarını dile getirdi.