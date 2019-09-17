Dünya Şampiyonası öncesi Gloria'da kapıştılar

Bu sene ikincisi gerçekleştirilen Gloria Cup 2019 Atletizm Turnuvasına 22 ülkeden 72 atlet katıldı.



Doha’ da gerçekleşecek Dünya Atletizm Şampiyonası öncesi Dünya’ nın birçok ülkesinden başarılı atletler, Gloria Sports Arena (GSA) ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvada mücadele etti.





Erkekler 200 metrede yarışan Dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, 20.08'lik derecesiyle bu sene de Gloria Cup Atletizm’in Şampiyonu oldu. Ukrayna’lı Serhıy Smelyk ikinci olurken, Churandy Martina üçüncü olarak yarışmayı bitirdi. Sporcular Ödüllerini Gloria Sports Arena CEO’su Sayın Elif Özdemir’in elinden aldılar.



Erkekler 400 Metre’de Bahreyn’den Abbas Abubakar 45,24 ile birinci olurken ikinciliği yine Bahreyn’den Musa Isah, üçüncülüğü Mohamed Nasser Abbas kazandı.



Çekişmeli geçen erkekler 400 metre engellide ise yarışı Rusya /ANA'dan Timofey Chalyy 49.41 ile kazanırken, Estonya’dan Rasmus Magi 49.59 ile ikinci, Macaristan’ dan Tibor Koroknai 51.40 derece ile üçüncü oldu.



Kadınlar 100 Metrede, birincilik 11.47’ lik zamanlama ile Belarus’dan Krystsina Tsimanouskaya’nın oldu. Ikinciliği Salome Kora kazanırken, üçüncülüğü ise Olga Safranova aldı.



Kadınlar 400 metre engellide ise birinciliği Danimarka’dan Sara Slott Pedersen 55,33 ile alırken, İsviçreden Lea Sprunger ikinciliği, üçüncülüğü ise Rusya /ANA’ dan Vera Rudakova elde etti.



Üç adım atlamada Necati Er 16.56’ lık derece ile birinciliği alırken, Bayanlar Cirit Atmayı Türkiye’den Selena Durna 52.69’luk atışıyla, Erkekler Cirit Atmayı Rolands Strobınders 79.32 metrelik atışla galip tamamladı.



100 metre engelli kadınlar müsabakasını, Finlandiyalı Annimari Korte 13,28’luk derecesi ile birinci olarak tamamlarken, ikinciliği Macaristan’dan Greta Kerekes, üçüncülüğü ise Ukrayna’dan Hanna Plotıtsyna kazandı.







Dünya ikincisi Yulia Levchenko Yüksek atlama’ da birinciliği 1.95 derece ile kazanırken, ikinci olan Irina Gerashchenko 1.95 atladı. Üçüncü ise Marija Vukovic oldu.



Sporculara ödüllerini Özaltın Yönetim Kurulu üyesi Melis Özaltın ve Türkiye Atletizm Federasyon Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş taktim etti.