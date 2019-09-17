Bediha Gün yar finalde

Barys Arena'da yapılan şampiyonada bugün sabah seansında 50,53,55,72 kilolarda eleme ve çeyrek final müsabakaları yapıldı. Tüm rakiplerini mağlup eden Bediha Gün yarı finale yükseldi. Ülkemizi 55 Kg'da temsil eden sporcu ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci maçında Özbek rakibi Sevara Eshmuratova'yı mağlup eden Gün, Alman Annika Wendle ile karşılaştı. Milli güreşçi rakibini 11-0 sayı tuşu ile mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bediha çeyrek finalde Ukrayna'dan Iryna Husyak'ı yine sayı tuşu ile 14-4 yendi ve adını yarı finale yazdırdı. Milli sporcu, bu akşam yarı finalde ABD'li Jacarra Gwenisha Winchester ile mücadele edecek.



50 kg'da Evin Demirhan ilk maçında Brezilya'dan Kamila Barbosa Vito Da Silva ile karşılaştı. Evin Demirhan, son derece rahat bir maç çıkarttı ve minderden 6-1 galip ayrıldı. Evin, ikinci maçında Kore'li Hyunyoung Oh karşısına çıktı. Rakibini 5-0 öndeyken tuş eden milli güreşçi çeyrek finale yükseldi. Evin Demirhan çeyrek finalde Kazak Valentina Ivanovna Islamova Brik'a mağlup oldu. Bu güreşçi finale çıkarsa Evin yarın bronz madalya için Repesaj yapacak.



53 kg'da Zeynep Yetgil ilk maçında Silje Knutsen Kippernes ile mücadele etti. Milli sporcu rakibini 4-1 yenerek bir üst tura yükseldi. İkinci maçında Küba'lı Lianna de la Caridad Montero Herrera ile karşı karşıya gelen Zeynep son saniyelere kadar çok iyi bir mücadele ortaya koymasına rağmen rakibine şanssız bir şekilde 8-7 mağlup oldu. Kübalı çeyrek finalde elendiği için Zeynep şampiyonaya veda etti.



Türkiye'yi 72 kg'da temsil eden Beste Altuğ ise ilk maçında Hint'li Komal Bhagwan Gole ile karşı karşıya geldi ve minderden 4-1 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi. Beste çeyrek finalde Kazak Zhamila Bakbergenova'ya mağlup oldu. Kazak güreşçi finale yükselirse Beste Altuğ yarın Bronz madalya için Repesaj maçı yapacak.



Rıza Kayaalp altın madalya için mindere çıkacak

Türkiye'yi 130'kg da temsil eden Avrupa ve dünya şampiyonu Rıza Kayaalp bu akşam altın madalya için mindere çıkacak. Kayaalp, dün ilk turda Küba asıllı Dünya 3'üncüsü Şilili Yasmani Acosta Fernandez'i ikinci turda da Çin'li Lingzhe Meng'i aynı skorlarla 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 5-1, yarı finalde de Alman Eduard Popp'u 4-1 yenen Rıza Kayaalp adını finale yazdırmayı başardı. Milli güreşçi ayrıca 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkını da elde etmiş oldu. Rıza Kayaalp bu akşam finalde Kübalı Oscar Pino Hinds ile karşılaşacak. Milli sporcu, Kübalı rakibini 2017 Paris'te 3-1 yenerek 3'üncü kez dünya şampiyonu olmuştu. Rıza Kayaalp aynı rakibini birkez daha yenip 4. kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçmek istiyor. Finaller Türkiye saati ile 15.00'da Ebaşlayacak.(