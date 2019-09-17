Bediha Gün'ün umudu bronz madalya

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Öte yandan Evin Demirhan (50 kilo) ve Beste Altuğ (72 kilo), yenildikleri rakiplerinin finale çıkamamasıyla elendi.

Milli güreşçi, ABD'li rakibine 6-4 mağlup oldu. Bediha, yarın Madina Nadirova (Kırgızistan)-Bolortuya Bat Ochir (Moğolistan) eşleşmesinin galibiyle bronz madalya maçına çıkacak.

Başkent Nur Sultan'da düzenlenen organizasyonda Bediha Gün, kadınlar 55 kilo yarı finalinde ABD'li Jacarra Gwenisha Winchester ile karşılaştı.

Kazakistan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda mücadele eden milli sporcu Bediha Gün, yarı final maçını kaybetti.

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