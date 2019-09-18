Şampiyonlar Ligi’nde son şampiyona şok!

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. E, F ,G ve H gruplarında ilk maçlar oynandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. E, F ,G ve H gruplarında ilk maçlar oynandı.UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta grup maçlarında oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:E GRUBUNapoli - Liverpool: 2-0Salzburg - Genk: 6-2F GRUBUInter - Slavia Prag: 1-1Borussia Dortmund - Barcelona: 0-0G GRUBULyon - Zenit St. Petersburg: 1-1Benfica - RB Leipzig: 1-2H GRUBUAjax - Lille: 3-0Chelsea - Valencia: 0-1(İHA)

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