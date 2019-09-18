Şampiyonlar Ligi’nde son şampiyona şok!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. E, F ,G ve H gruplarında ilk maçlar oynandı.
İHA
Yayınlanma tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba, 08:07

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. E, F ,G ve H gruplarında ilk maçlar oynandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta grup maçlarında oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:

E GRUBU
Napoli - Liverpool: 2-0
Salzburg - Genk: 6-2

F GRUBU
Inter - Slavia Prag: 1-1
Borussia Dortmund - Barcelona: 0-0

G GRUBU
Lyon - Zenit St. Petersburg: 1-1
Benfica - RB Leipzig: 1-2

H GRUBU
Ajax - Lille: 3-0
Chelsea - Valencia: 0-1
(İHA)
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