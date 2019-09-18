TFF'de ‘casus’ krizi

Süper Lig’in ilk 4 haftası geride kalırken, kritik hakem hataları, Disiplin ve Tahkim Kurulları’nın tutarsız kararları, kurallardaki ‘eş-dost-ahbap’ ilişkisi ve TFF’de olan bitenin kamuoyuna sızması Nihat Özdemir Federasyonu’nu yıpratmış durumda. Özellikle Hukuk Kurulu’nun uyarısı ile PFDK’nın, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e verdiği ceza ile özel maçta kırmızı kart gören Gazişehirli Kanoye’nin ertesi haftaki lig maçında forma giymesi, hem şampiyonluk yaşayan ekiplerin, hem de Anadolu kulüplerinin tepkisine neden olurken, geçen yıla damgasını vuran ‘VAR (Video Hakem Uygulaması) kayıtlarının sızdıranların’ ortaya çıkarılamaması, buna ek olarak da Moldova’daki TFF yönetiminde konuşulanların dışarı sızması bardağı taşırdı. Federasyon Başkanı Nihat Özdemir’in de tepkisine neden olan ve yakın çevresine, “Yönetim kurulunda konuşulanların sızması kabul edilir bir durum değil” diye dert yanması, TFF içindeki olası bir operasyonu da gündeme getirdi. Federasyona yakın çevreler, VAR kayıtları ve yönetim kurulu toplantısındaki konuşulanların ortaya çıkmasından sonra, yöneticiler arasındaki bazı ‘SMS’ yazışmalarının da kamuoyuna sızacağını iddia etti. Moldova’daki yönetim kurulu toplantısında yaşananların neredeyse ‘bire bir’ olarak basına yansımasının ardından, geçen yılki VAR kayıtlarının kulüp yöneticilerine kadar sızması konusunu gündeme getirdi. Nihat Özdemir, bu konunun çözümlenmesi için bir dizi yaptırım uygulayacak. Özellikle Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli döneminde TFF’nin kurumsal kimliğine zarar veren bu gelişmelerin sonlanması adına gerekirse Riva’daki idari yapılanmada değişikliğe gidilmesi söz konusu. VAR odasına girip çıkma ve kayıtlara ulaşma yetkisi de gözden geçirilecek. Elbette Fatih Terim’e verilen cezanın, Galatasaray’ın kuruluşunu sembolize eden saat 19.05’te twitlenmesi de hala ‘faili meçhul’ gelişmelerden biri olarak duruyor.

KURULLAR DEĞİŞİR Mİ?

Federasyon bünyesindeki gelişmelerin kamuoyuna sızmasının yanı sıra TFF’nin asıl sorunu olan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ile Tahkim Kurulu için henüz bir yaptırım söz konusu değil. İki kurulun başkanının ortak (Aytaç Yüksel-Murat Balcı) kitap yazması ve yakın dostluğu, “Birin verdiği kararı ötekisinin bozması söz konusu değil” yorumlarına yol açmış durumda. Yine bu isimlerin Başakşehir Futbol Kulübü sahibi ve Başkanı Göksel Gümüşdağ’a yakınlığı da ilerleyen haftalarda Nihat Özdemir yönetiminin başını ağrıtacak. Yine kurulların oluşumundaki ‘eş, dost, akraba’ bağı da Özdemir’i yıpratıyor. Ancak yasa gereği, bu iki kurulun yerine yeni atama yapılması söz konusu değil. Ancak, kurul üyeleri istifa ederse, TFF yönetimi yeni isimleri seçebilecek. Bu iki kurula Galatasaray, Beşiktaş, Ankaragücü gibi kulüpler şimdiden isyan bayrağını açtı