Haydi UEFA Avrupa Ligi'ne

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Beşiktaş Slovan Bratislava ile, Trabzonspor Getafe ile, Başakşehir ise Roma ile deplasmanda karşılaşacak.UEFA Avrupa Ligi’nde 2019-2020 sezonu heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. 12 grupta toplam 48 takımın yarışacağı ligde Türkiye’den 3 takım yer alacak. C Grubu’nda Trabzonspor, J Grubu’nda M. Başakşehir, K Grubu’nda da Beşiktaş mücadele edecek. 3 Türk takımı da ilk haftayı deplasmanda geçirecek.Trabzonspor Getafe ile, Başakşehir Roma ile ve Beşiktaş ise Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek.UEFA Avrupa Ligi’nde ilk haftanın programı şöyle:A Grubu19.55 (Azerbaycan) Karabağ - Sevilla (İspanya)19.55 (Kıbrıs Rum Kesimi) APOEL Nicosia - F91 Dudelange (Lüksemburg)B Grubu19.55 (Danimarka) FC Kopenhag - Lugano (İsviçre)19.55 (Ukrayna) Dinamo Kiev - Malmö FF (İsveç)C Grubu19.55 (İspanya) Getafe - Trabzonspor19:55 (İsviçre) Basel - Krasnodar (Rusya)D Grubu19.55 (Avusturya) LASK Linz - Rosenborg (Norveç)19.55 (Hollanda) PSV Eindhoven - Sporting Lisbon (Portekiz)E Grubu19.55 (Romanya) CFR Cluj - Lazio (İtalya)19.55 (Fransa) Rennes - Celtic (İskoçya)F Grubu19.55 (Almanya) Eintracht Frankfurt - Arsenal (İngiltere)19.55 (Belçika) Standard Liege - Vitoria Guimaraes (Portekiz)G Grubu22.00 (İskoçya) Rangers - Feyenoord (Hollanda)22.00 (Portekiz) Porto - Young Boys (İsviçre)H Grubu22.00 (İspanya) Espanyol - Ferencvaros (Macaristan)22.00 (Bulgaristan) Ludogorets Razgrad - CSKA Moskova (Rusya)I Grubu22.00 (Almanya) Wolfsburg - Oleksandria (Ukrayna)22.00 (Belçika) Gent - Saint-Etienne (Fransa)J Grubu22.00 (Almanya) Mönchengladbach - Wolfsberger AC (Avusturya)22.00 (İtalya) Roma - Medipol BaşakşehirK Grubu22.00 (İngiltere) Wolverhampton - Braga (Portekiz)22.00 (Slovakya) Slovan Bratislava - BeşiktaşL Grubu22.00 (İngiltere) Manchester United - FC Astana (Kazakistan)22.00 (Sırbistan) Partizan - AZ Alkmaar (Hollanda)(İHA)