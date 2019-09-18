Fatura Ersun Yanal'a

HİLMİ TÜRKAY

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor yenilgisiyle hedef adam oldu. Hocam yanında Serdar Aziz, Adil Rami ve Sadık’ı oturtacağına Murat Sağlam’ı sağ beke, Serdar Aziz’i stopere, Gustavo’yu Dirar’ın yerine, Ozan’ı orta sahaya, Dirar’ı sağ kanada kaydır olsun bitsin. Bunu yapmak çok mu zor? Ozan, Jailson, Dirar haftalardır savunmada forma giyiyor. Üçünün oynadıkları yerler kendi yerleri değil. Peki Ersun Yanal neden buna seyirci kalıyor? Alanya maçında F.Bahçe Teknik Direktörü hedef adam oldu. Elbette olacak. Takımın bir planı, sistemi yok. Alper kendinden vazgeçmiş, onu kurtarıcı olarak oyuna sokuyor. Zajc neden oynamaz? Deniz Türüç bildiğim kadarıyla forvetin arkasında hep yer alır. (Kayseri-Milli Takım’da) Ama Deniz F.Bahçe’de alışık olmadığı yerde görev yapıyor. Nasıl ispatlasın kendisini? Ersun Yanal takımı çorba etti. Daha geçen yıldan bu sezon için, Yanal’ın devam etmesi halinde umudumun hiç olmadığımı söylemiştim. Gidişat yanılmadığımı gösteriyor. Bu Ersun Yanal’a güvenmiyorum. Bir kere çok formsuz. Formsuzluğu takıma oynattığı futbol ile sahaya sürdüğü onbirlerden çok net belli oluyor. Maçtan sonra Yanal, “Bir daha böyle hatalar olmayacak” demiş. Hocam sen bugüne kadar neler söyledin neler. Biliyorsun ki hiçbiri gerçekleşmedi. Başkan Ali Koç’un yerinde olsam Yanal’ı çağırır hesap sorardım. Eski başkan Aziz Yıldırım bunu yapardı. Emresiz Fenerbahçe takımı asla düşünemiyorum. Emre yok Fenerbahçe yok. Emre var Fenerbahçe var. Sakatlığı bu hafta geçer mi? Geçer ve Ankaragücü maçında sahada olur.