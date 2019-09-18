İşte hakemler

Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklanırken, Beşiktaş - Medipol Başakşehir müsabakasını Suat Arslanboğa’nın yöneteceği duyuruldu.Süper Lig’in 5. haftasında 20, 21, 22 ve 23 Eylül tarihlerinde oynanacak olan mücadelelerde sahada olacak hakemler açıklandı. 23 Eylül Pazartesi günü Beşiktaş Park’ta oynanacak olan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçında hakem Suat Arslanboğa’nın görev yapacağı belirtildi.Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:20 Eylül Cuma20.30 Göztepe - Konyaspor: Özgür Yankaya21 Eylül Cumartesi15.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Koray Gençerler17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek20.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen22 Eylül Pazar14.00 Çaykur Rizespor- Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Serkan Tokat16.30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük19.00 Btc Turk Yeni Malatyaspor - Galatasaray: Arda Kardeşler23 Eylül Pazartesi20.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa(İHA)