Kadınlar Seher Hudayari için sahaya çıkıyor

Küçükçekmece Belediyesi Kemal Aktaş Stadı çok özel bir maça ev sahipliği yapıyor. Akdeniz Nurçelik Spor ile Ozanlar Gücü Spor kadın futbol takımları, görmezden gelinen tüm kadınlar için sahada.

İran'da kadınlara yönelik 40 yıldır devam eden stadyum yasağı 29 yaşındaki Seher Hudayari'nin ölümüne neden oldu. İstiklal Kulübü’nün forma rengi nedeniyle “Mavi Kız" olarak tanınan Hudayari'nin hayallerine ortak olmak için Akdeniz Nurçelikspor ile Ozanlar Gücü Spor kadın futbol takımları Dilek Kaya hakemliğinde 22 Eylül 2019, Pazar günü saat 15:00'de Küçükçekmece Belediyesi Kemal Aktaş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Takımlar, bu özel futbol maçını, yok sayılan ve görmezden gelinen tüm kadınlar için oynayacak.

NE OLMUŞTU?

İran'da maç izlemek için stadyuma girmeye çalıştığı gerekçesiyle hapse mahkum edilmesine tepki olarak kendini ateşe veren futbol taraftarı 29 yaşındaki kadın Seher Hudayari 10 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

İstiklal Kulübü'nün forma rengi nedeniyle "Mavi Kız" olarak anılan Hudayari, mart ayında takımının Asya Şampiyonlar Ligi'nde Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Ayn'la oynayacağı maçı seyretmek için Tahran'daki Azadi Stadyumu'na kılık değiştirerek girmeye çalıştığı sırada gözaltına alınmıştı.

Veramin Hapishanesi'nde 4 gün tutulduğu belirtilen Hudayari, hakkında dava açılarak şartlı serbest bırakılmıştı.