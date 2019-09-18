Bediha Gün bronz madalyayı kaybetti

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Türkiye'yi yarın kadınlarda 62 kiloda Cansu Aksoy, 68 kiloda Buse Tosun, erkeklerde ise 57 kiloda son Avrupa şampiyonu Süleyman Atlı, 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan temsil edecek.

İlk yarıyı 6-3 geride kapatan milli güreşçi, 9-6 öne geçmesine rağmen son bölümde verdiği puanlarla rakibine 12-9 yenildi.

Başkent Nur Sultan'da gerçekleştirilen organizasyonun 5. gününde Bediha Gün, kadınlar 55 kilo bronz madalya maçında Moğolistan'dan Bolortuya Bat Ochir ile karşılaştı.

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Bediha Gün, kadınlar 55 kiloda 5. oldu.

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