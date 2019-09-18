Brugge'de altın puan

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge-Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Jan Breydelstadion

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Vormer, Rits, Vanaken, Bonaventure, Diatta, Okereke

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Babel, Feghouli, Falcao

Maç hızlı başladı.

İlk dakikalarda Brugge pres yapıyor. Galatasaray ise kontrollü oyunu tercih etti.

Falcao'nun şut girişiminde top auta gitti.

Brugge atağında Bonavenure'nin şutu üst direkten avuta gitti.

Galatasaray 31. dakikada Babel ile gole çok yaklaştı. Babel kale ile karşı karşıya kaldığı anda net pozisyonu harcadı.Hollandalı yıldızın vuruşunu kaleci kurtardı.

34. dakikada Club Brugge'lü Ricca'nın vuruşu üst direğe çarpıp auta çıktı

Belçika'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle noktalandı.

İlk 45 dakikanın rakamları; topla Oynama 42-58, toplam şut 7-4, isabetli şut 0-1, pas 177-284, isabetli Pas 131-230, ikili Mücadele kazanma 28-29.

Dakika 60'da Galatasaray'da Mario Lemina oyundan çıktı, Emre Mor girdi.

Club Brugge'de, Galatasaray'dan kiralanan Mbaye Diagne oyuna girdi.

Dakika 82'de Yuto Nagatomo ceza sahası dışından şutunu çekti, top az farkla dışarı gitti.

83'de Club Brugge'lü futbolcular topun Nzonzi'nin eline çarptığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Slavko Vincic, VAR ile görüştü. Bu görüşmenin ardından penaltı olmadığı belirlendi.

Maç golsüz beraberlikle tamamlandı.