"Sicilin reklamla nüfuzla doldurulamadığı yerdeyiz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, kendisi ile ilgili eleştirisine 0-0'lık Brugge maçı sonrası yanıt verdi.

Terim, "Sicilin micilin nüfuzla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevabını alacak. Şimdiye kadar kim aldıysa o da alır. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz." dedi.

Terim maçla ilgili de şöyle konuştu:

" Muslera bizim takımımızın kaptanı, özverili bir oyuncu. 17 saatlik yolculukla geldi, kolay değil. Bugün de sahanın en iyilerindendi. İnşallah bu formu devam edecek. Babel bizim için çok önemli bir oyuncu. Çok üzüldü o da, maç boyunca da onu yaşadı. Esasında o kadar iyi niyetli ki, ilk başta düşebilirdi, kırmızı kart da olabilirdi, o gol atmaya gitti. Babel var diye Brugge'ün sağ beki bugün hiç çıkmadı.

Muhakkak ki kazanmak isterdik. Bence keyifli bir maç oldu. Zaman zaman maç gitti, zaman zaman maç geldi. 60'tan sonra bizim fiziksel olarak sahada kalmamız da beni sevindirdi. Şampiyonlar Ligi'nde dışarıda kaybetmemek önemli.

Kazanmak isterdik ama keyifli bir maç oldu. Gün geçtikçe daha iyi olacağız, takım bunun sinyalini verdi. Zaman zaman maç gitti, zaman zaman geldi. 60'tan sonra fizik olarak sahada kalmamız beni sevindirdi. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda kaybetmemek önemli.''