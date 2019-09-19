Türkiye Dünya Atletizm Şampiyonası'na 20 atletle katılıyor

Türkiye, Katar'ın başkenti Doha'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'na 20 atletle gidiyor. 2017 Londra'da iki madalya kazanan Ay-yıldızlı takım, Doha'dan da madalyalar ve finaller bekliyor. TAF Başkanı Fatih Çintimar, olimpiyat öncesindeki bu önemli şampiyonada yine tarih yazmak istediklerini söylerken, sporcularının hazırlıklarını tamamladığını ve gelecek haftayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.
27 Eylül Cuma günü başlayacak olan Dünya Atletizm Şampiyonası 6 Ekim'e kadar sürecek. 210 ülkenin katılacağı dev şampiyonada Türkiye Milli Takımı'nda yer alan isimler arasında son dünya şampiyonu Ramil Guliyev ve dünya ikincisi Yasmani Copello da var.
Doha'da yarışacak olan Türk Milli Takımı atletleri şöyle:
ERKEKLER
200 metre: Ramil Guliyev
400m engelli: Yasmani Copello Escobar
Üç adım atlama: Necati Er
Çekiç atma: Özkan Baltacı
Maraton: Polat Kemboi Arıkan, Mert Girmalegesse
4×100 metre: Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Aykut Ay, Yiğitcan Hekimoğlu, Kayhan Özer, Ramil Guliyev
20 km yürüyüş: Salih Korkmaz
KADINLAR
3000m su engelli: Tuğba Güvenç, Özlem Kaya
Maraton: Elvan Abeylegesse, Fadime Suna-Çelik
Cirit atma: Eda Tuğsuz
Gülle atma: Emel Dereli
20 km yürüyüş: Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal