Ali Koç'a kötü haber

Fenebahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç dünkü sponsorluk töreninde gazetecilerin sorusuna verdiği sicili bozuk yanıtını nedeniyle acil koduyla profesyonel disiplin kuruluna sevk edildi. PFDK Ali Koç'dan savunma isteyecek.

Ne olmuştu?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme dair açıklamalarda bulununmuştu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için “Futbolculuk ve hocalık döneminde onun kadar ceza alan birisi yok. Sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir” ifadelerini kullandı. Koç, Fatih Terim’in kullandığı “Türkiye’de maçlar masada, Şampiyonlar Ligi’nde ise sahada kazanılıyor” cümlesi için ise, “Bu durum onların fıtratında var, dolayısıyla yorum yapmak istemiyorum” demişti.

Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından Fatih Terim ve onun sarı-kırmızılılarda kazandığı kupaların fotoğrafını paylaşarak, "Hocamızın sicili aşağıdaki gibidir..." notunu eklemişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, kendisi ile ilgili eleştirisine 0-0'lık Brugge maçı sonrası yanıt vermiş, "Sicilin micilin nüfuzla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevabını alacak. Şimdiye kadar kim aldıysa o da alır. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz." demişti.