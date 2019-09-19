12 Dev Adam dünya sıralamasında yükselişte

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) dünya sıralamasında iki basamak yükseldi

FIBA eylül ayı dünya sıralaması şöyle: 1 - ABD: 786.4 2 - İspanya: 731.5 3 - Avustralya: 673.6 4 - Arjantin: 670.5 5 - Fransa: 665.4 6 - Sırbistan: 661.6 7 - Yunanistan: 656.4 8 - Litvanya: 643.9 9 - Rusya: 606.4 10 - Çekya: 596.8 15 - TÜRKİYE: 524.6

A Milli Erkek Basketbol Takımı ise 2 basamak çıkarak 15. sıraya yükseldi. Milliler Çin'de düzenlenen Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamayıp, klasman maçları oynamıştı. 12 Dev Adam klasman müsabakaları sonrasında olimpiyat elemeleri oynama hakkı kazanmıştı.

FIBA'nın resmi internet sitesinden paylaşılan listede son dünya şampiyonu İspanya ikinci sırada yer alırken, zirvede ABD bulunuyor. Avustralya 8 basamak yükselerek üçüncü sırada yer aldı. Çekya da Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla 14 sıra çıktı ve 10. basamakta kendine yer buldu.

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

Sistem tarafından bu haberle ilişkili bulunan diğer haberler…