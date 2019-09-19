A Milli Futbol Takımı, 1 basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA eylül ayı dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 36. sıraya çıktı.FIFA eylül ayı dünya sıralaması açıklandı. FIFA’nın resmi internet sitesinden açıklanan sıralamada Belçika zirvedeki yerini korudu. Fransa 2. sıraya çıkarken, Brezilya ise 3. sıraya geriledi.A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’ndeki Andorra ve Moldova galibiyetleriyle 1 basamak yükseldi. Milliler, puanını 1475 yaptı ve 36. basamağa çıktı.Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 24 Ekim’de duyurulacak.FIFA eylül ayı dünya sıralaması şöyle:1 - Belçika: 17522 - Fransa: 17253 - Brezilya: 17194 - İngiltere: 16625 - Portekiz: 16436 - Uruguay: 16397 - İspanya: 16318 - Hırvatistan: 16259 - Kolombiya: 162210 - Arjantin: 161436 - TÜRKİYE: 1475(İHA)