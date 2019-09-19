Trabzonspor sessiz

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda deplasmanda İspanya'nın Getafe takımı ile karşılaşan Trabzonspor, çok fazla gol pozisyonuna giremediği maçı 1-0 yenik bitirdi.

Maçın önemli anları şu şekildeydi:

Mücadelenin 18. dakikasında Getafe, Angel Rodriguez, temsilcimiz Trabzonspor karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Trabzonspor maçın ilk yarısını 1-0 geride kapattı.

Karşılaşmada ikinci yarı başladı. Trabzonspor'da Donis Avdijaj oyundan çıktı, Daniel Sturridge girdi.

Dakika 59'da Trabzonspor'da Doğan Erdoğan kenara geldi, yerine Abdülkadir parmak girdi.

61. dakikada Trabzonspor'lu taraftarlar 61. dakika şovunu bu kez Madrid'de yaptılar.

83. dakikada Tabzonspor'da Anthony Nwakaeme çıktı, Fıratcan Üzüm girdi.

Dakika 87'de Trabzonspor'da Daniel Sturridge net fırsatı kaçırdı.

Maçdan notlar

Getafe'de 9 değişiklik

Getafe teknik direktörü Jose Bordalas ise La Liga'da Real Betis ile oynadıkları maçın 11'ine göre Trabzonspor karşısında 9 farklı oyuncuya forma verdi. Jose Bordalas, Real Betis karşısında forma giyen Soria, Cabrera, Cucurella, Suarez, Arambarri, Maksimovic, Jason, Mata ve Molina'nın yerine Trabzonspor karşısında Chichizola, Bruno, Garcia, Portillo, Fajr, Timor, Kenedy, Rodriguez ve Gallego'yu ilk 11'de sahaya sürdü.



Taraftarlar yalnız bırakmadı

Trabzonsporlu taraftarlar, Getafe deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını dolduran bordo-mavililer maç öncesi de ısınmak için sahaya çıkan futbolculara alkışlarla moral verdi. Ev sahibi ekibin tribünlerinde ise büyük boşluklar olduğu gözlendi.



Maç öncesi dostluk yemeği

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda Getafe CF maçı öncesi Trabzonspor yönetim kuruluna Getafe kulübü tarafından dostluk yemeği verildi. Yemeğe bordo-mavili kulübün Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp’in yanı sıra Genel Sayman Emin Kahraman, Yönetim Kurulu üyelerinden Yaşar Kibar Güven, Zafer Göktaş ve Tuncay Uzunal, Genel Müdür Sinan Zengin, Futbol İdari İşler Direktörü Aysun Karahasanoğlu ile Getafe CF Kulübü Başkanı Ángel Torres Sánchez, Başkan Yardımcıları Felipe Triguero ve Valentín Sánchez, Yönetim Kurulu üyelerinden Fernando Santos De la Parra, Damián Jimenez ve Juan Leif Pérez Presus, Genel Müdür José María Durán ve Operasyon Müdürü Nerea Alonso katıldı. Yemeğin ardından Mehmet Yiğit Alp tarafından günün anısına Getafe başkanı Ángel Torres’e Trabzonspor forması hediye edildi. Getafe Yönetim Kurulu da bordo-mavililere çeşitli hediyeler takdim etti.



