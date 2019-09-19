Roma-Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu

Roma Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak olan mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Xavier Estrada Fernandez yönetecek. Fernandez'in yardımcılıklarını Roberto Alonso ve Teodoro Sobrino üstlenecek.
Roma - Medipol Başakşehir mücadelesinde ilk 11'ler şu şekilde:
ROMA: Lopez; Kolarov - Jesus - Fazio - Spinazzola; Cristante - Diawara; Kluivert - Zaniolo - Pastore; Dzeko
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok; Clichy - Ponck - Mehmet Topal - Çaiçara; Mahmut - İrfan Can; Visça - Aleksic - Arda Turan; Gulbrandsen