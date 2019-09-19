Roma-Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Roma ile Başakşehir arasında oynanacak olan karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe, 21:28
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Roma Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak olan mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Xavier Estrada Fernandez yönetecek. Fernandez'in yardımcılıklarını Roberto Alonso ve Teodoro Sobrino üstlenecek.

Roma - Medipol Başakşehir mücadelesinde ilk 11'ler şu şekilde:
ROMA: Lopez; Kolarov - Jesus - Fazio - Spinazzola; Cristante - Diawara; Kluivert - Zaniolo - Pastore; Dzeko
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok; Clichy - Ponck - Mehmet Topal - Çaiçara; Mahmut - İrfan Can; Visça - Aleksic - Arda Turan; Gulbrandsen

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Arda Turan, Mehmet Topal, Mert Günok