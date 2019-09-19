Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

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Turnuvada yarın, Darüşşafaka Tekfen-OGM Ormanspor ve Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji karşılaşmaları oynanacak.

BURSA (AA) - Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Gold Majesty Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası devam ediyor.

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