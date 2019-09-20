UEFA Avrupa Ligi’nde gol yağmuru





ANKARA (AA) - Futbolda UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının ilk hafta maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonun ilk haftası, G, H, I, J, K ve L gruplarında TSİ 22.00'de oynanan 12 karşılaşmayla tamamlandı.

K Grubu'nda yer alan Beşiktaş, konuk olduğu Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya duraklama dakikalarında yediği iki golle 4-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, 29. dakikada penaltıdan Adem Ljajic ve 45 1. dakikada Vasil Bozhikov (kendi kalesine) ile ağları sarsarken, ev sahibi ekibin gollerini 14. ve 58. dakikalarda Andraz Sporar, 90 3. dakikada Marin Ljubicic ve 90 4. dakikada Mohammed Rharsalla kaydetti.

Grubun diğer mücadelesinde ise Portekiz'den Braga, deplasmanda İngiltere ekibi Wolverhampton Wanderers'ı 1-0 yendi.

J Grubu'ndaki ilk maçında İtalya ekibi Roma ile Olimpiyat Stadı'nda karşılaşan Medipol Başakşehir ise mücadeleden 4-0 mağlup ayrıldı. Ev sahibine galibiyeti getiren goller, 42. dakikada Junior Caiçara (kendi kalesine), 58. dakikada Edin Dzeko, 71. dakikada Nicolo Zaniolo ve 90 4. dakikada Justin Kluivert'dan geldi.

Grubun diğer karşılaşmasında Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach, konuk ettiği Avusturya'dan Wolfsberger'e 4-0 mağlup olarak sürpriz bir sonuca imza attı.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:

- G Grubu:

Rangers (İskoçya) - Feyenoord (Hollanda): 1-0

Porto (Portekiz) - Young Boys (İsviçre): 2-1

- H Grubu:

Espanyol (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan): 1-1

Ludogorets (Bulgaristan) - CSKA Moskova (Rusya): 5-1

- I Grubu:

Wolfsburg (Almanya) - Olexandriya (Ukrayna): 3-1

Gent (Belçika) - Saint-Etienne (Fransa): 3-2

- J Grubu:

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Wolfsberger (Avusturya): 0-4



Roma (İtalya) - Medipol Başakşehir: 4-0

- K Grubu:

Wolverhampton Wanderers (İngiltere) - Braga (Portekiz): 0-1

Slovan Bratislava (Slovakya) - Beşiktaş: 4-2

- L Grubu:



Manchester United (İngiltere) - Astana (Kazakistan): 1-0

Partizan (Sırbistan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-2