Videolu cevap mı geliyor?

Fatih Terim, Ali Koç’un, “Sicili bozuk” ifadesine hem sözlü hem de sahada cevap vermeye hazırlanıyor... Brugge maçı sonrası, “Burası sicilin, paranın, nüfuzun, reklamın geçtiği yerler değil. Burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım” açıklaması yapan Terim'in Ali Koç’a göndermesi bununla sınırlı kalmayacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Fatih Terim polemiği uzun süre daha devam edecek gibi görünüyor... Terim’in, Şampiyonlar Ligi’ndeki Real Madrid ve PSG gibi dev rakiplere karşı mücadeleyi kast ederek, “Maçlar masa başında değil, sahada kazanılır” demesini, Süper Lig’e bir gönderme olarak düşünen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tecrübeli hocaya, “Sicili bozuk biri” diye seslenmişti.

İlk olarak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “İnsanla hayvanı ayıran edeptir” diyerek Koç’a tepkisini ortaya koydu. Sonrasında sözü, Fatih Terim aldı...

İlk açıklama Belçika’da

Brugge maçının ardından basın toplantısında gelen soru üzerine açıklama yapan Terim, “Burası sicilin, paranın, nüfusun, reklamın geçtiği yerler değil. Burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Daha sonra bakarız, değerse cevabını veririz” ifadelerini kullandı.

Ancak Fatih hocanın tepkisi bu ifadelerle sınırlı kalmayacak.

Yeni bir video hazırlığı

Twitter’da yer alan haberlere göre; Tecrübeli hoca, takımını şimdiden 2 hafta sonraki Fenerbahçe derbisine hazırlamaya başladı. Terim, görkemli bir zaferle birlikte, en iyi cevabın sahada verileceğini düşünüyor. Fatih hoca cezası nedeniyle derbide kulübede olmayacak. Takımını locadan takip edecek. Ancak büyük ihtimalle sosyal medyadan yayınlayacağı bir videoyla, Ali Koç’un sözlerine çok daha ağır bir karşılık verecek.